В небе над Сумщиной зафиксировали вражескую ракету
В небе над Сумской областью была замечена вражеская ракета. Скорее всего, она двигается в направлении Полтавщины.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Ракета врага в направлении Полтавщины
В небе над Сумской областью зафиксировали вражескую ракету. По предварительной информации, она двигается в сторону Полтавщины.
Мирным жителям советуют оставаться в безопасных местах, пока не минует угроза. По всей Украине действует воздушная тревога.
Ранее в Генштабе заявили, что россияне имеют частичный успех на Купянском направлении. Враг продвигается вблизи населенного пункта Ивановки.
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