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В небе над Сумщиной зафиксировали вражескую ракету

24 мая 2024 20:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В небе над Сумщиной зафиксировали вражескую ракету
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В небе над Сумской областью была замечена вражеская ракета. Скорее всего, она двигается в направлении Полтавщины.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Сообщение о ракете. Фото: скриншот

Ракета врага в направлении Полтавщины

В небе над Сумской областью зафиксировали вражескую ракету. По предварительной информации, она двигается в сторону Полтавщины.

Мирным жителям советуют оставаться в безопасных местах, пока не минует угроза. По всей Украине действует воздушная тревога.

ракеты
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Ранее в Генштабе заявили, что россияне имеют частичный успех на Купянском направлении. Враг продвигается вблизи населенного пункта Ивановки.

Также мы писали, что в результате ракетного удара россиян по Харькову была уничтожена типография. В городе есть погибшие и раненые, сожжено более 50 тыс. книг.

война
Украина
Сумы
ракеты
ракетный удар

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