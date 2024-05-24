В небе над Сумщиной зафиксировали вражескую ракету

Ракета в небе. Фото: АрмияInform

В небе над Сумской областью была замечена вражеская ракета. Скорее всего, она двигается в направлении Полтавщины.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Сообщение о ракете. Фото: скриншот

Ракета врага в направлении Полтавщины

В небе над Сумской областью зафиксировали вражескую ракету. По предварительной информации, она двигается в сторону Полтавщины.

Мирным жителям советуют оставаться в безопасных местах, пока не минует угроза. По всей Украине действует воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Ранее в Генштабе заявили, что россияне имеют частичный успех на Купянском направлении. Враг продвигается вблизи населенного пункта Ивановки.

Также мы писали, что в результате ракетного удара россиян по Харькову была уничтожена типография. В городе есть погибшие и раненые, сожжено более 50 тыс. книг.