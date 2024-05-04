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В Никополе днем раздавались взрывы — враг атаковал город из артиллерии и дронов

4 мая 2024 19:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Никополе днем раздавались взрывы — враг атаковал город из артиллерии и дронов
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в субботу, 4 мая, обстреливали Никополь Днепропетровской области. Враг атаковал город с артиллерии и с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"В течение дня враг обстреливал Никополь. По городу попал из артиллерии и дронами-камикадзе", — говорится в сообщении.

В результате атак в городе пострадала 57-летняя женщина — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Обстрел Никополя 4 мая
Спасатели на месте атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
Обстрел Никополя 4 мая
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
Обстрел Никополя 4 мая
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Также в двух домовладениях возникли пожары: огонь уничтожил гараж и автомобиль, повредил частный дом и хозяйственное сооружение.

Всего из-за вражеских атак в течение дня изуродованы 17 домов, шесть хозяйственных построек, побиты три гаража и авто.

Обстрел Никополя 4 мая
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
Обстрел Никополя 4 мая
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Кроме того, в Никополе пострадало предприятие, десяток солнечных панелей и задело три линии электропередач.

Обстрел Никополя 4 мая
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
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Скриншот сообщения Лисака

Напомним, сегодня россияне атаковали Харьков авиационными бомбами. Число пострадавших в результате обстрела города возросло до шести.

Также мы писали, что 1 мая вражеские обстрелы ранили 82-летнюю женщину в Никополе. Кроме того, существуют значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь
война в Украине

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