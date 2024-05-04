В Никополе днем раздавались взрывы — враг атаковал город из артиллерии и дронов
Российские военные в субботу, 4 мая, обстреливали Никополь Днепропетровской области. Враг атаковал город с артиллерии и с помощью дронов-камикадзе.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрелы Никополя 4 мая
"В течение дня враг обстреливал Никополь. По городу попал из артиллерии и дронами-камикадзе", — говорится в сообщении.
В результате атак в городе пострадала 57-летняя женщина — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также в двух домовладениях возникли пожары: огонь уничтожил гараж и автомобиль, повредил частный дом и хозяйственное сооружение.
Всего из-за вражеских атак в течение дня изуродованы 17 домов, шесть хозяйственных построек, побиты три гаража и авто.
Кроме того, в Никополе пострадало предприятие, десяток солнечных панелей и задело три линии электропередач.
Напомним, сегодня россияне атаковали Харьков авиационными бомбами. Число пострадавших в результате обстрела города возросло до шести.
Также мы писали, что 1 мая вражеские обстрелы ранили 82-летнюю женщину в Никополе. Кроме того, существуют значительные повреждения гражданской инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!