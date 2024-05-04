В Нікополі вдень лунали вибухи — ворог атакував місто з артилерії та дронів
Російські військові в суботу, 4 травня, обстрілювали Нікополь Дніпропетровської області. Ворог атакував місто з артилерії та за допомогою дронів-камікадзе.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Обстріли Нікополя 4 травня
"Протягом дня ворог обстрілював Нікополь. По місту поцілив з артилерії та дронами-камікадзе", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атак у місті постраждала 57-річна жінка — її ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Також у двох домоволодіннях виникли пожежі: вогонь знищив гараж і авто, пошкодив приватний будинок і господарську споруду.
Загалом через ворожі атаки протягом дня понівечені 17 будинків, шість господарських споруд, побиті три гаражі та авто.
Крім того, в Нікополі постраждало підприємство, десяток сонячних панелей та зачепило три лінії електропередач.
Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Харків авіаційними бомбами. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста зросла до шести.
Також ми писали, що 1 травня ворожий обстріл поранив 82-річну жінку у Нікополі. Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури.
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