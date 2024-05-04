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В Нікополі вдень лунали вибухи — ворог атакував місто з артилерії та дронів

4 травня 2024 19:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Нікополі вдень лунали вибухи — ворог атакував місто з артилерії та дронів
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові в суботу, 4 травня, обстрілювали Нікополь Дніпропетровської області. Ворог атакував місто з артилерії та за допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Обстріли Нікополя 4 травня

"Протягом дня ворог обстрілював Нікополь. По місту поцілив з артилерії та дронами-камікадзе", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок атак у місті постраждала 57-річна жінка — її ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Обстріл Нікополя 4 травня
Рятувальники на місці атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Обстріл Нікополя 4 травня
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Обстріл Нікополя 4 травня
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також у двох домоволодіннях виникли пожежі: вогонь знищив гараж і авто, пошкодив приватний будинок і господарську споруду. 

Загалом через ворожі атаки протягом дня понівечені 17 будинків, шість господарських споруд, побиті три гаражі та авто.

Обстріл Нікополя 4 травня
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Обстріл Нікополя 4 травня
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, в Нікополі постраждало підприємство, десяток сонячних панелей та зачепило три лінії електропередач.

Обстріл Нікополя 4 травня
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Харків авіаційними бомбами. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста зросла до шести.

Також ми писали, що 1 травня ворожий обстріл поранив 82-річну жінку у Нікополі. Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури. 

Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь
війна в Україні

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