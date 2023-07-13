В Киевской и ряде других областей воздушная тревога: угроза атаки "Калибров"
Ночью, 13 июля, в Украине, по привычке окупантов, снова объявлена воздушная тревога. Пока "покраснели" несколько областей.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 00:11. В ряде областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают об угрозе атак ракет.
Обновлено 00:15. В Киеве объявлена воздушная тревога.
"Киевская область - ракетная опасность! Связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА!" – предупреждают Воздушные силы.
Обновлено 00:22. Андрей Ермак призывает не игнорировать воздушную тревогу.
В КМВА также предупреждают об угрозе БпЛА и призывают уходить в укрытие.
Обновлено 00:30. В Воздушных силах сообщают о ракетах в ряде областей.
Обновлено 00:32. Актуальная карта воздушных тревог.