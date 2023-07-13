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В Киевской и ряде других областей воздушная тревога: угроза атаки "Калибров"

13 июля 2023 00:07
обновлено: 00:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской и ряде других областей воздушная тревога: угроза атаки "Калибров"
Ракета взлетает. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 13 июля, в Украине, по привычке окупантов, снова объявлена воздушная тревога. Пока "покраснели" несколько областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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"Киевская область - ракетная опасность! Связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА!" – предупреждают Воздушные силы.

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Источник: t.me/ermaka2022

В КМВА также предупреждают об угрозе БпЛА и призывают уходить в укрытие.

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Обновлено 00:30. В Воздушных силах сообщают о ракетах в ряде областей.

Источник: t.me/kpszsu

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

 

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