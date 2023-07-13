В Киевской и ряде других областей воздушная тревога: угроза атаки "Калибров"

Ракета взлетает. Фото: google.com

Ночью, 13 июля, в Украине, по привычке окупантов, снова объявлена воздушная тревога. Пока "покраснели" несколько областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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"Киевская область - ракетная опасность! Связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА!" – предупреждают Воздушные силы.

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