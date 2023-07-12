Повітряна тривога в Україні 12 липня: загроза балістичного озброєння

Повітряна тривога в Україні: загроза балістичного озброєння
Сьогодні ввечері, 12 липня, близько 18:00 в багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування окупантами балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!" — йдеться у повідомленні.
Людей закликали перебувати в укриттях до закінчення тривоги.
Станом на 18:12 повітряну тривогу оголошено в таких областях:
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Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, російські окупанти обстріляли будинок у Херсоні. Внаслідок чергової атаки постраждало літнє подружжя.
Також ми писали, сьогодні, 12 липня, близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух. Російські окупанти атакували місто невідомим об'єктом.
Додамо, у ніч проти 11 липня росіяни вчергове намагались атакувати українську територію. Цього разу російські військові застосували безпілотники, однак українські Сили ППО збили всі БпЛА.