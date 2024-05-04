В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Ракета в небе. Иллюстративное фото: slovoidilо

В нескольких областях Украины в субботу, 4 мая, объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 4 мая

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Позже защитники предупредили о движении скоростной воздушной цели в сторону Киева.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По данным мониторингового канала monitor, российская ракета прекратила свое существование в небе над Киевщиной.

Скриншот сообщения monitor

В 15:39 объявлен отбой воздушной тревоги для Киева и области.

В то же время, по состоянию на 15:40 опасность сохраняется для Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, днем в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город авиационными бомбами.

Также в Воздушных силах отчитались о результатах работы при отражении воздушного нападения россиян этой ночью.