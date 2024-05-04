В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В нескольких областях Украины в субботу, 4 мая, объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщают воздушные силы.
Воздушная тревога в Украине 4 мая
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга", — говорится в сообщении.
Позже защитники предупредили о движении скоростной воздушной цели в сторону Киева.
По данным мониторингового канала monitor, российская ракета прекратила свое существование в небе над Киевщиной.
В 15:39 объявлен отбой воздушной тревоги для Киева и области.
В то же время, по состоянию на 15:40 опасность сохраняется для Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Напомним, днем в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город авиационными бомбами.
Также в Воздушных силах отчитались о результатах работы при отражении воздушного нападения россиян этой ночью.
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