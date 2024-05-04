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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

4 мая 2024 15:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Ракета в небе. Иллюстративное фото: slovoidilо
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В нескольких областях Украины в субботу, 4 мая, объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 4 мая

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Позже защитники предупредили о движении скоростной воздушной цели в сторону Киева.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

По данным мониторингового канала monitor, российская ракета прекратила свое существование в небе над Киевщиной.

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Скриншот сообщения monitor

В 15:39 объявлен отбой воздушной тревоги для Киева и области.

В то же время, по состоянию на 15:40 опасность сохраняется для Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, днем в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город авиационными бомбами.

Также в Воздушных силах отчитались о результатах работы при отражении воздушного нападения россиян этой ночью.

обстрелы
оккупанты
ПВО
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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