В низці областей України оголошено повітряну тривогу

Ракета в небі. Ілюстративне фото: slovoidilо

В кількох областях України в суботу, 4 травня, оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом оборонці попередили про рух швидкісної повітряної цілі в бік Києва.

Скриншот допису Повітряних сил

За даними моніторингового каналу monitor, російська ракета припинила своє існування в небі над Київщиною.

Скриншот допису monitor

О 15:39 оголошено відбій повітряної тривоги для Києва та області.

Водночас станом на 15:40 небезпека зберігається для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Донецької, Луганської областей та Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вдень у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто авіаційними бомбами.

Також у Повітряних силах відзвітували про результати роботи під час відбиття повітряного нападу росіян цієї ночі.