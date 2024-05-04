В низці областей України оголошено повітряну тривогу
В кількох областях України в суботу, 4 травня, оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога в Україні 4 травня
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", — йдеться у повідомленні.
Згодом оборонці попередили про рух швидкісної повітряної цілі в бік Києва.
За даними моніторингового каналу monitor, російська ракета припинила своє існування в небі над Київщиною.
О 15:39 оголошено відбій повітряної тривоги для Києва та області.
Водночас станом на 15:40 небезпека зберігається для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Донецької, Луганської областей та Криму.
Нагадаємо, вдень у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто авіаційними бомбами.
Також у Повітряних силах відзвітували про результати роботи під час відбиття повітряного нападу росіян цієї ночі.
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