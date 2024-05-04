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В низці областей України оголошено повітряну тривогу

4 травня 2024 15:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В низці областей України оголошено повітряну тривогу
Ракета в небі. Ілюстративне фото: slovoidilо
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В кількох областях України в суботу, 4 травня, оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку. 

Про це повідомляють Повітряні сили.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом оборонці попередили про рух швидкісної повітряної цілі в бік Києва.

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Скриншот допису Повітряних сил

За даними моніторингового каналу monitor, російська ракета припинила своє існування в небі над Київщиною.

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Скриншот допису monitor

О 15:39 оголошено відбій повітряної тривоги для Києва та області.

Водночас станом на 15:40 небезпека зберігається для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Донецької, Луганської областей та Криму.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вдень у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто авіаційними бомбами.

Також у Повітряних силах відзвітували про результати роботи під час відбиття повітряного нападу росіян цієї ночі.

обстріли
окупанти
ППО
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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