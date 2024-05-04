Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Відмінна робота — Повітряні сили відзвітували про результати збиття ворожих цілей вночі arrow

Відмінна робота — Повітряні сили відзвітували про результати збиття ворожих цілей вночі

4 травня 2024 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відмінна робота — Повітряні сили відзвітували про результати збиття ворожих цілей вночі
Робота ППО вночі. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У ніч на суботу, 4 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував безпілотники типу Shahed-131/136 та зенітно керовані ракети С-300.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

Читайте також:

Скільки російських цілей вдалося збити Україні

Противник атакував 13-ма безпілотниками та чотирма ракетами. Пуски здійснювалися із Бєлгородської області.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА", — розповів Олещук.

null
Допис Олещука. Фото: t.me/ComAFUA

Він додав, що ворожі дрони приземлили у Харківській та Дніпропетровській областях.

null
Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 4 травня у Харкові лунали потужні вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що місто перебувало під ворожим ударом. 

Також гучно було у Павлограді на Дніпропетровщині. Місцеві зазначали, що у деяких районах зникло світло.

війна
ЗСУ
безпілотники
Україна
обстріли
окупанти
ППО
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів

20:39 Українці можуть піти з польського ринку праці — хто їх може замінити