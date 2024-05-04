Відмінна робота — Повітряні сили відзвітували про результати збиття ворожих цілей вночі

Робота ППО вночі. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на суботу, 4 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував безпілотники типу Shahed-131/136 та зенітно керовані ракети С-300.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

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Противник атакував 13-ма безпілотниками та чотирма ракетами. Пуски здійснювалися із Бєлгородської області.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА", — розповів Олещук.

Допис Олещука. Фото: t.me/ComAFUA

Він додав, що ворожі дрони приземлили у Харківській та Дніпропетровській областях.

Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 4 травня у Харкові лунали потужні вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що місто перебувало під ворожим ударом.

Також гучно було у Павлограді на Дніпропетровщині. Місцеві зазначали, що у деяких районах зникло світло.