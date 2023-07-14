Воздушная тревога ночью 14 июля: угроза баллистики

Ракета взлетает в воздух. Фото: seabreeze.org.ua

В некоторых областях Украины ночью, 14 июля, объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 14 июля

Обновлено 01:36. Воздушная тревога распространяется по Украине. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для "красных" областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:43. "Днепропетровская и Кировоградская области также угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления", — сообщают Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 01:48. Также есть угроза ударных БПЛА в Одесской области.

Источник: t.me/kpszsu

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Напомним, что вечером, 13 июля, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Пока "покраснела" значительная часть областей.

Также мы сообщали, что в ночь на 13 июля российские войска пытались снова атаковать Киевскую область. Силы ПВО сбили все враждебные цели, однако обломки попали в многоквартирные дома.