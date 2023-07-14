Повітряна тривога вночі 14 липня: загроза балістики

Ракета злітає в повітря. Фото: seabreeze.org.ua

У деяких областях України вночі, 14 липня, оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/kpszsu

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