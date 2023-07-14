Повітряна тривога вночі 14 липня: загроза балістики

В низці областей України повітряна тривога: загроза балістичного озброєння
14 липня 2023 01:33
оновлено: 01:49
Ракета злітає в повітря. Фото: seabreeze.org.ua
У деяких областях України вночі, 14 липня, оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістичного озброєння.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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