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В низці областей України повітряна тривога: загроза балістичного озброєння

14 липня 2023 01:33
оновлено: 01:49
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 14 липня: загроза балістики
Ракета злітає в повітря. Фото: seabreeze.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У деяких областях України вночі, 14 липня, оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

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