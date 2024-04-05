В Норвегии не исключают возможности ввода войск в Украину

Вооруженные силы Норвегии. Фото: АР

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает ввода войск в Украину в долгосрочной перспективе. Пока таких планов нет, но для более быстрого поражения России это вполне вероятно.

Об этом Эйде рассказал в интервью "Европейской правде".

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Министр отметил, что разговоры о введении западных войск в Украину были, но речь шла не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с оккупационными войсками, а об учениях, советниках и поддержке.

"Пока мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать", — сказал Эйде.

Он подчеркнул, что НАТО хочет поддерживать Украину и помочь ей нанести поражение для России.

"Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которую мы не хотим видеть", — заявил министр.

Введение западных войск в Украине — что нужно знать

Напомним, в марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Однако ведение войск будет иметь нюанс.

В то же время, глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Альбарес заявил, что его страна не планирует отправлять свои войска в Украину и не знает таких государств НАТО, которые на это согласились.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что, хотя Украина никогда не просила о введении иностранных войск, лидеры ЕС должны привыкнуть к мнению, что "этот день может наступить".

На фоне слухов о введении западных военных на территории нашего государства в Кремле активизировали информационные спецоперации, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам, а Запад заставить бояться.