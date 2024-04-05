В Норвегії не виключають можливості введення військ в Україну

Збройні сили Норвегії. Фото: АР

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що не виключає введення військ в Україну у довгостроковій перспективі. Наразі таких планів немає, але для швидшої поразки Росії, це цілком ймовірно.

Про це Ейде розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

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Міністр зазначив, що розмови про введення західних військ в Україну були, але йшлося не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з окупаційними військами, а про навчання, радників та підтримку.

"Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати", — сказав Ейде.

Він наголосив, що НАТО хоче підтримувати Україні та допомогти їй завдати поразки для Росії.

"Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо", — заявив міністр.

Введення західних військ в Україні — що потрібно знати

Нагадаємо, в березні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Проте ведення військ матиме нюанс.

Водночас глава Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Альбарес заявив, що його країна не планує відправляти свої війська в Україну і не знає таких держав НАТО, які на це погодились

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що, хоча Україна ніколи не просила про введення іноземних військ, лідери ЄС повинні звикнути до думки, що "цей день може настати".

На тлі чуток про введення західних військових на території нашої держави у Кремлі активізували інформаційні спецоперації, аби підштовхнути Україну до переговорів, а Захід — змусити боятися.