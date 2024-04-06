В Одессе раздаются взрывы

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети

В Одессе в субботу, 6 апреля, раздаются взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Моніторинг України.

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Взрывы в Одессе 6 апреля

Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя.

Скриншот поста Кипера

По данным местных Telegram-каналов, по городу была применена баллистическая ракета 9М723 комплекса "Искандер-М" из района Евпатории.

Ранее в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Граждан предупредили о ракетной опасности.

Также мы писали, что днем 6 апреля в Харькове раздавались взрывы. Враг ударил по жилому району города. Известно, что для этого россияне применили модифицированную авиабомбу УМБП. В результате удара по городу погиб один человек, еще четверо ранены.