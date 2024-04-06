В Одесі лунають вибухи

Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

В Одесі в суботу, 6 квітня, лунають вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Моніторинг Україна.

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Вибухи в Одесі 6 квітня

Голова ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях до відбою.

Скриншот допису Кіпера

За даними місцевих Telegram-каналів, по місту була застосована балістична ракета 9М723 комплексу "Іскандер-М" з району Євпаторії.

Раніше в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Громадян попередили про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що вдень 6 квітня у Харкові лунали вибухи. Ворог вдарив по житловому району міста. Відомо, що для цього росіяни застосували модифіковану авіабомбу УМБП. Внаслідок удару по місту загинула одна людина, ще четверо поранені.