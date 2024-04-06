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В Одесі лунають вибухи

6 квітня 2024 21:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Одесі лунають вибухи
Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Одесі в суботу, 6 квітня, лунають вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Моніторинг Україна.

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Вибухи в Одесі 6 квітня

Голова ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях до відбою.

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Скриншот допису Кіпера

За даними місцевих Telegram-каналів, по місту була застосована балістична ракета 9М723 комплексу "Іскандер-М" з району Євпаторії.

Раніше в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Громадян попередили про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що вдень 6 квітня у Харкові лунали вибухи. Ворог вдарив по житловому району міста. Відомо, що для цього росіяни застосували модифіковану авіабомбу УМБП. Внаслідок удару по місту загинула одна людина, ще четверо поранені.

Одеса
вибух
обстріли
окупанти
війна в Україні

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