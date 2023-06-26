Взрывы в Одессе. Иллюстративное фото: google.com

Ночью 26 июня в Одессе раздалось несколько взрывов. Также в Украине в ряде областей до сих пор продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе 26 июня

Обновлено 02:08. В Одессе раздалось несколько взрывов. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 02:13. В Одесской ОВА сообщили о работе ПВО и призвали не снимать сбивание враждебных целей. Также попросили находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 02:15. "Военные РФ атакуют Одесщину. Идет боевая работа, работает ПВО и над городом", — сообщают в ОК "Юг".

Обновлено 02:24. В Одессе ПВО отработало по "Калибрам" с моря.

Источник: t.me/trybunabrovary

Напомним, что ночью 26 июня воздушная тревога охватила большинство областей Украины. Кроме того, есть угроза пуска крылатых ракет с Черного моря.

Также мы писали, что ночью 26 июня в Черкасской и Полтавской областях прогремели взрывы. Также в Украине в большинстве областей объявлена воздушная тревога.

Добавим, что в ночь на 26 июня прогремели взрывы в Киевской области. Также в большинстве областей Украины сохраняется воздушная тревога.