В Одессе не прекращаются взрывы: обстрел "Калибрами"
Ночью 26 июня в Одессе раздалось несколько взрывов. Также в Украине в ряде областей до сих пор продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одессе 26 июня
Обновлено 02:08. В Одессе раздалось несколько взрывов. Предварительно работает ПВО.
Обновлено 02:13. В Одесской ОВА сообщили о работе ПВО и призвали не снимать сбивание враждебных целей. Также попросили находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Обновлено 02:15. "Военные РФ атакуют Одесщину. Идет боевая работа, работает ПВО и над городом", — сообщают в ОК "Юг".
Обновлено 02:24. В Одессе ПВО отработало по "Калибрам" с моря.
Напомним, что ночью 26 июня воздушная тревога охватила большинство областей Украины. Кроме того, есть угроза пуска крылатых ракет с Черного моря.
Также мы писали, что ночью 26 июня в Черкасской и Полтавской областях прогремели взрывы. Также в Украине в большинстве областей объявлена воздушная тревога.
Добавим, что в ночь на 26 июня прогремели взрывы в Киевской области. Также в большинстве областей Украины сохраняется воздушная тревога.