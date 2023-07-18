Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Одессе снова взрывы: вражеская атака БпЛА arrow

В Одессе снова взрывы: вражеская атака БпЛА

18 июля 2023 03:23
обновлено: 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бессчетные взрывы в Одессе 18 июля
Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Одессе гремят взрывы ночью, 18 июля. Узнайте актуальную информацию об этом событие с нашей статьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрывы в Одессе 18 июля

Обновлено 03:26. В Одессе раздаются многочисленные взрывы. Предварительно работает ПВО по враждебным целям.

Напомним, что в Одессе ночью, 18 июля, гремят мощные взрывы. Мы собрали всю важную информацию об этом событии.

Также мы сообщали, что в Одессе ночью, 18 июля, несколько раз повторно раздаются взрывы. Мы собрали всю важную информацию.

Добавим, что ночью, 18 июля, в Николаеве были слышны взрывы. Есть сообщения о пожаре в городе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз