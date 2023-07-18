Бессчетные взрывы в Одессе 18 июля

В Одессе снова взрывы: вражеская атака БпЛА
18 июля 2023 03:23
обновлено: 03:27
Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: google.com
В Одессе гремят взрывы ночью, 18 июля. Узнайте актуальную информацию об этом событие с нашей статьи.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
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Взрывы в Одессе 18 июля
Обновлено 03:26. В Одессе раздаются многочисленные взрывы. Предварительно работает ПВО по враждебным целям.
Напомним, что в Одессе ночью, 18 июля, гремят мощные взрывы. Мы собрали всю важную информацию об этом событии.
Также мы сообщали, что в Одессе ночью, 18 июля, несколько раз повторно раздаются взрывы. Мы собрали всю важную информацию.
Добавим, что ночью, 18 июля, в Николаеве были слышны взрывы. Есть сообщения о пожаре в городе.