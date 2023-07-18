Бессчетные взрывы в Одессе 18 июля

Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: google.com

В Одессе гремят взрывы ночью, 18 июля. Узнайте актуальную информацию об этом событие с нашей статьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Взрывы в Одессе 18 июля

Обновлено 03:26. В Одессе раздаются многочисленные взрывы. Предварительно работает ПВО по враждебным целям.

Напомним, что в Одессе ночью, 18 июля, гремят мощные взрывы. Мы собрали всю важную информацию об этом событии.

Также мы сообщали, что в Одессе ночью, 18 июля, несколько раз повторно раздаются взрывы. Мы собрали всю важную информацию.

Добавим, что ночью, 18 июля, в Николаеве были слышны взрывы. Есть сообщения о пожаре в городе.