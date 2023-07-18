Численні вибухи в Одесі 18 липня

Вибухи в місті вночі. Ілюстративне фото: google.com

В Одесі гримлять вибухи вночі, 18 липня. Дізнайтесь актуальну інформацію про цю подію з нашої статті.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Вибухи в Одесі 18 липня

Оновлено 03:26. В Одесі лунають численні вибухи. Попередньо, працює ППО по ворожих цілях.

Нагадаємо, що в Одесі вночі, 18 липня, гримлять потужні вибухи. Ми зібрали всю важливу інформацію про цю подію.

Також ми повідомляли, що в Одесі вночі, 18 липня, кілька разів повторно лунають вибухи. Ми зібрали всю важливу інформацію про цю подію.

Додамо, що вночі, 18 липня, в Миколаєві було чути вибухи. Є повідомлення про пожежу в місті.