Дошкольники в форме: в Краснодарском крае РФ устроили военный парад для малышей

Детский военный парад. Фото: скриншот

В городе Ейск Краснодарского края России местные власти устроили военный парад дошкольников. Их одели в костюмы, имитирующие военную форму разных родов войск, и заставили маршировать в колоннах, как на настоящем параде.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Роман Бублик.

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"Сегодня в Ейске впервые провели парад дошкольников "Мы правнуки Великой Победы", — сообщил он.

Судя по опубликованным кадрам, в параде, который состоялся на местном стадионе, задействовали несколько десятков, если не сотен детей дошкольного возраста.

Также в мероприятии приняли участие курсанты военных учебных заведений и представили армии-оккупанта.

В РФ отменяют парады на 9 мая

В России власти некоторых регионов уже заявили, что не будут проводить военные парады на 9 мая. В частности, без традиционного военного мероприятия остались жители Белгорода, Воронежа, Курска, Орла, Пскова.

В Москве и Санкт-Петербурге парады состоятся, как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Однако уже известно, что авиационной части парада не будет нигде.

В оккупации — без празднований

На оккупированной территории Украины также не планируют устраивать празднества.

Уже заявили об отказе от парадов и других праздничных мероприятий оккупационные "администрации" Крыма, Севастополя и Херсонской области.

Решения о парадах в Донецкой, Запорожской и Луганской областях вообще еще не принимались в местных "администрациях".

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины подчеркнуло, обратившись к россиянам, что им не стоит ходить на парад 9 мая, где будут присутствовать военные преступники РФ, в частности президент Владимир Путин.