В однострої дошкільнята: у Краснодарському краї РФ влаштували військовий парад для малечі

Дитячий військовий парад. Фото: скріншот

У місті Єйськ Краснодарського краю Росії місцева влада влаштувала військовий парад дошкільнят. Їх вдягнули у костюми, що імітують військову форму різних родів військ, і змусили марширувати в колонах, як на справжньому параді.

Про це повідомив у Telegram мер міста Роман Бублик.

Читайте також:

"Сьогодні в Єйську вперше провели парад дошкільнят "Ми правнуки Великої Перемоги", — повідомив він.

Судячи з опублікованих кадрів, в параді, який відбувся на місцевому стадіоні, задіяли кілька десятків, якщо не сотень дітей дошкільного віку.

Також у заході взяли участь курсанти військових навчальних закладів та представили армії-окупанта.

У РФ скасовують паради на 9 травня

В Росії влада деяких регіонів вже заявила, що не буде проводити військові паради на 9 травня. Зокрема, без традиційного військового заходу залишилися жителі Бєлгорода, Воронежа, Курська, Орла, Пскова.

У Москві і Санкт-Петербурзі паради відбудуться, як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Проте вже відомо, що авіаційної частини параду не буде ніде.

В окупації — без святкувань

На окупованій території України також не планують влаштовувати святкувань.

Уже заявили про відмову від парадів та інших святкових заходів окупаційні "адміністрації" Криму, Севастополя та Херсонської області.

Рішення про паради в Донецькій, Запорізькій та Луганській областях взагалі ше не ухвалювалися колаборантами із місцевих "адміністрацій".

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України наголосило, звернувшись до росіян, що їм не варто ходити на парад 9 травня, де будуть присутні військові злочинці РФ, зокрема, президент Володимир Путін.