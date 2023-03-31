Через російські обстріли Авдіївки загинула 5-місячна дитина: деталі

Батьки немовляти поранені

У п'ятницю, 31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак і голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії – загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей — поранені", — написав Єрмак у своєму Telagram.

За словами Єрмака, був пошкоджений приватний будинок.

"Важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути: буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату — жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне", — написав Кириленко.

Він вкотре закликав жителів, які залишились в Авдіївці або в окупованих містах чи селищах, евакуюватись у безпечні місця, оскільки це єдине, що зараз здатне зберегти життя.

Нагадаємо, вдень 31 березня російські окупаційні війська обстріляли Дружківку на Донеччині.

27 березня окупанти завдали ракетного удару по дитячому будинку у Дружківці на Донеччині. Будівля майже повністю зруйнована.

Фото: ілюстративне