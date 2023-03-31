Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Через російські обстріли Авдіївки загинула 5-місячна дитина: деталі arrow

Через російські обстріли Авдіївки загинула 5-місячна дитина: деталі

31 березня 2023 21:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Батьки немовляти поранені
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак і голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Читайте також:

Обстріл Авдіївки

"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії – загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження. Ще двоє людей — поранені", — написав Єрмак у своєму Telagram.

За словами Єрмака, був пошкоджений приватний будинок.

"Важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути: буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату — жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне", — написав Кириленко.

Він вкотре закликав жителів, які залишились в Авдіївці або в окупованих містах чи селищах, евакуюватись у безпечні місця, оскільки це єдине, що зараз здатне зберегти життя.  

Нагадаємо, вдень 31 березня російські окупаційні  війська обстріляли Дружківку на Донеччині. 

27 березня окупанти завдали ракетного удару по дитячому будинку у Дружківці на Донеччині. Будівля майже повністю зруйнована.

Фото: ілюстративне

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB