В Офісі генпрокурора розповіли, скільки дітей загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області

Станом на ранок 7 квітня понад 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Ювенальні прокурори розповіли, що 467 дітей загинули.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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З початку повномасштабного вторгнення рф внаслідок ворожих атак 944 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 448, Харківській — 275, Київській — 127, Херсонській — 94, Запорізькій — 88, Миколаївській — 85, Чернігівській — 68, Луганській — 66 та Дніпропетровській — 66.

Нагадаємо, за минулий рік у Новосибірську область рф перевезли близько 160 українських дітей без законних представників.

Також ми писали, в Україну повернули дитину, яку депортували до рф. Хлопчика вивезли з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Додамо, у п'ятницю, 31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.