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В Офисе генпрокурора зафиксировали 190 случаев сексуального насилия российскими военными

23 мая 2023 18:25
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Офисе генпрокурора зафиксировали 190 случаев сексуального насилия российскими военными
Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

За время полномасштабного вторжения оккупационные войска издевались над украинцами. Проводились обыски помещений, грабили, калечили, держали в плену, убивали и насиловали граждан Украины. В настоящее время в Офисе генпрокурора сообщил количество зафиксированных насильственных действий российских войск.

Об этом информирует Офис генерального прокурора Украины.

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Насилие оккупантов

Сегодня, 23 мая, Офис генерального прокурора Украины сообщил, что зафиксировано 190 фактов сексуального насилия российскими оккупационными войсками:

  • женщин — 136
  • мужчин — 54.

Отмечается, что среди них 13 несовершеннолетних — 12 девушек и один парень.

Самой старшей женщине, пострадавшей от сексуальных преступных действий оккупантов 82 года, а самому младшему ребенку — четыре года.

Случаи сексуального насилия оккупантами:

  • в Херсонской области — 67
  • в Киевской области — 52
  • в Донецкой области — 34
  • в Харьковской области — 18
  • в Запорожской области — 7
  • в Черниговской области — 4
  • в Луганской области — 3
  • в Николаевской области — 5

Напомним, что служба безопасности собрала доказательства еще одного военного преступления российских захватчиков против мирных жителей на востоке Украины. В результате следственных действий установлены лица трех оккупантов, которые совершили групповое изнасилование молодой женщины во время захвата части Харьковщины.

Бывший военнослужащий 64-й мотострелковой бригады РФ, которую обвиняют в зверствах в Буче и окрестностях, рассказал о военных преступлениях оккупантов. Среди них — изнасилование и мародерство.

В Киевской области российские захватчики изнасиловали беременную женщину. В результате преступления она потеряла ребенка.

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