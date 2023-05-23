В Офисе генпрокурора зафиксировали 190 случаев сексуального насилия российскими военными

Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ

За время полномасштабного вторжения оккупационные войска издевались над украинцами. Проводились обыски помещений, грабили, калечили, держали в плену, убивали и насиловали граждан Украины. В настоящее время в Офисе генпрокурора сообщил количество зафиксированных насильственных действий российских войск.

Об этом информирует Офис генерального прокурора Украины.

Читайте также:

Насилие оккупантов

Сегодня, 23 мая, Офис генерального прокурора Украины сообщил, что зафиксировано 190 фактов сексуального насилия российскими оккупационными войсками:

женщин — 136

мужчин — 54.

Отмечается, что среди них 13 несовершеннолетних — 12 девушек и один парень.

Самой старшей женщине, пострадавшей от сексуальных преступных действий оккупантов 82 года, а самому младшему ребенку — четыре года.

Случаи сексуального насилия оккупантами:

в Херсонской области — 67

в Киевской области — 52

в Донецкой области — 34

в Харьковской области — 18

в Запорожской области — 7

в Черниговской области — 4

в Луганской области — 3

в Николаевской области — 5

Напомним, что служба безопасности собрала доказательства еще одного военного преступления российских захватчиков против мирных жителей на востоке Украины. В результате следственных действий установлены лица трех оккупантов, которые совершили групповое изнасилование молодой женщины во время захвата части Харьковщины.

Бывший военнослужащий 64-й мотострелковой бригады РФ, которую обвиняют в зверствах в Буче и окрестностях, рассказал о военных преступлениях оккупантов. Среди них — изнасилование и мародерство.

В Киевской области российские захватчики изнасиловали беременную женщину. В результате преступления она потеряла ребенка.