В Офисе генпрокурора зафиксировали 190 случаев сексуального насилия российскими военными
За время полномасштабного вторжения оккупационные войска издевались над украинцами. Проводились обыски помещений, грабили, калечили, держали в плену, убивали и насиловали граждан Украины. В настоящее время в Офисе генпрокурора сообщил количество зафиксированных насильственных действий российских войск.
Об этом информирует Офис генерального прокурора Украины.
Насилие оккупантов
Сегодня, 23 мая, Офис генерального прокурора Украины сообщил, что зафиксировано 190 фактов сексуального насилия российскими оккупационными войсками:
- женщин — 136
- мужчин — 54.
Отмечается, что среди них 13 несовершеннолетних — 12 девушек и один парень.
Самой старшей женщине, пострадавшей от сексуальных преступных действий оккупантов 82 года, а самому младшему ребенку — четыре года.
Случаи сексуального насилия оккупантами:
- в Херсонской области — 67
- в Киевской области — 52
- в Донецкой области — 34
- в Харьковской области — 18
- в Запорожской области — 7
- в Черниговской области — 4
- в Луганской области — 3
- в Николаевской области — 5
Напомним, что служба безопасности собрала доказательства еще одного военного преступления российских захватчиков против мирных жителей на востоке Украины. В результате следственных действий установлены лица трех оккупантов, которые совершили групповое изнасилование молодой женщины во время захвата части Харьковщины.
Бывший военнослужащий 64-й мотострелковой бригады РФ, которую обвиняют в зверствах в Буче и окрестностях, рассказал о военных преступлениях оккупантов. Среди них — изнасилование и мародерство.
В Киевской области российские захватчики изнасиловали беременную женщину. В результате преступления она потеряла ребенка.