В Офісі генпрокурора зафіксували 190 випадків сексуального насильства російськими військовими
За час повномасштабного вторгнення окупаційні війська знущались над українцями. Проводились обшуки помешкань, грабували, калічили, тримали в полоні, вбивали та гвалтували громадян України. Наразі Офісі генпрокурора повідомив кількість зафіксованих насильницьких дій російських військ.
Про це інформує Офіс генерального прокурора України.
Насильство окупантів
Сьогодні, 23 травня, Офіс генерального прокурора України повідомив, що зафіксовано 190 фактів сексуального насильства російськими окупаційними військами:
- жінок — 136
- чоловіків — 54.
Зазначається, що серед них 13 неповнолітніх — 12 дівчат і один хлопець.
Найстаршій жінці, яка постраждала від сексуальних злочинних дій окупантів 82 роки, а наймолодшій дитині — чотири роки.
Випадки сексуального насильства окупантами:
- у Херсонській області — 67
- у Київській області — 52
- у Донецькій області — 34
- у Харківській області — 18
- у Запорізькій області — 7
- у Чернігівській області — 4
- у Луганській області — 3
- у Миколаївській області — 5
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