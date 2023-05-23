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В Офісі генпрокурора зафіксували 190 випадків сексуального насильства російськими військовими

23 травня 2023 18:25
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Офісі генпрокурора зафіксували 190 випадків сексуального насильства російськими військовими
Російські окупаційні війська. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

За час повномасштабного вторгнення окупаційні війська знущались над українцями. Проводились обшуки помешкань, грабували, калічили, тримали в полоні, вбивали та гвалтували громадян України. Наразі Офісі генпрокурора повідомив кількість зафіксованих насильницьких дій російських військ.

Про це інформує Офіс генерального прокурора України

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Насильство окупантів

Сьогодні, 23 травня, Офіс генерального прокурора України повідомив, що зафіксовано 190 фактів сексуального насильства російськими окупаційними військами:

  • жінок — 136
  • чоловіків — 54.

Зазначається, що серед них 13 неповнолітніх — 12 дівчат і один хлопець.

Найстаршій жінці, яка постраждала від сексуальних злочинних дій окупантів 82 роки, а наймолодшій дитині — чотири роки.

Випадки сексуального насильства окупантами:

  • у Херсонській області — 67
  • у Київській області — 52
  •  у Донецькій області — 34
  • у Харківській області — 18
  • у Запорізькій області — 7
  • у Чернігівській області — 4
  • у Луганській області — 3
  • у Миколаївській області — 5

Нагадаємо, що служба безпеки зібрала докази ще одного воєнного злочину російських загарбників проти мирних жителів на сході України. У результаті слідчих дій встановлено особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки під час захоплення частини Харківщини.

Колишній військовослужбовець 64-ї мотострілкової бригади РФ, яку звинувачують у звірствах у Бучі та околицях, розповів про військові злочини окупантів. Серед них — зґвалтування і мародерство.

На Київщині російські загарбники зґвалтували вагітну жінку. Внаслідок злочину вона втратила дитину.

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