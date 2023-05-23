В Офісі генпрокурора зафіксували 190 випадків сексуального насильства російськими військовими

Російські окупаційні війська. Фото: росЗМІ

За час повномасштабного вторгнення окупаційні війська знущались над українцями. Проводились обшуки помешкань, грабували, калічили, тримали в полоні, вбивали та гвалтували громадян України. Наразі Офісі генпрокурора повідомив кількість зафіксованих насильницьких дій російських військ.

Про це інформує Офіс генерального прокурора України.

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Насильство окупантів

Сьогодні, 23 травня, Офіс генерального прокурора України повідомив, що зафіксовано 190 фактів сексуального насильства російськими окупаційними військами:

жінок — 136

чоловіків — 54.

Зазначається, що серед них 13 неповнолітніх — 12 дівчат і один хлопець.

Найстаршій жінці, яка постраждала від сексуальних злочинних дій окупантів 82 роки, а наймолодшій дитині — чотири роки.

Випадки сексуального насильства окупантами:

у Херсонській області — 67

у Київській області — 52

у Донецькій області — 34

у Харківській області — 18

у Запорізькій області — 7

у Чернігівській області — 4

у Луганській області — 3

у Миколаївській області — 5

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