Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow СБУ встановила російських військових, які рік тому зґвалтували українську жінку arrow

СБУ встановила російських військових, які рік тому зґвалтували українську жінку

5 квітня 2023 05:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ілюстративне фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Служба безпеки зібрала докази ще одного воєнного злочину російських загарбників проти мирних жителів на сході України. У результаті слідчих дій встановлено особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки під час захоплення частини Харківщини.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Читайте також:

Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку зс рф.

Навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю. Погрожували розстрілом родини. Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, — усі вони по черзі зґвалтували її.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, на Дніпропетровщині СБУ спіймала зрадника, який стежив за авіацією ЗСУ. Агентом виявився місцевий мешканець, якого Головне управління розвідки міноборони рф дистанційно завербувало.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB