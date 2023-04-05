СБУ встановила російських військових, які рік тому зґвалтували українську жінку

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Служба безпеки зібрала докази ще одного воєнного злочину російських загарбників проти мирних жителів на сході України. У результаті слідчих дій встановлено особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки під час захоплення частини Харківщини.

Про це йдеться на сайті СБУ.

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Навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю. Погрожували розстрілом родини. Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, — усі вони по черзі зґвалтували її.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, на Дніпропетровщині СБУ спіймала зрадника, який стежив за авіацією ЗСУ. Агентом виявився місцевий мешканець, якого Головне управління розвідки міноборони рф дистанційно завербувало.