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В Офисе Президента Украины рассказали, когда РФ потеряет преимущество на фронте

19 мая 2024 00:30
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Чекарёва Мария
редактор
В Офисе Президента Украины рассказали, когда РФ потеряет преимущество на фронте
Михаил Подоляк. Фото: bbc.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Россия будет иметь преимущество на линии фронта еще несколько недель. После этого ситуация начнет налаживаться.

Об этом в интервью для издания The Guardian сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Скриншот статьи The Guardian

Какие прогнозы касательно дальнейшей ситуации на фронте делает представитель Офиса Президента

Подоляк отметил, что через две-три недели россияне уже не смогут доминировать в ресурсах — тогда ситуация стабилизируется. Наступать на Харьков, по мнению советника главы Офиса Президента, россияне сейчас не будут, ведь Москва выделила для наступления всего 15 тысяч военных.

Также Подоляк рассказал, почему Россия начала наступление на Харьковскую область. Он считает, что первой причиной было намерение касательно расширения линии фронта. Оккупанты надеялись, что украинцы перебросят на Харьковскую область все свои резервы. К тому же, они решили воспользоваться задержкой пакета помощи от США. Вторая причина была психологической: захватчикам хотелось доказать, что Россия может воевать столько, сколько понадобится, а сопротивляться ей бессмысленно.

"Это сообщение не для нас, это сообщение для элит в поддерживающих нас странах", — пояснил представитель Офиса Президента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие факторы повлияли на решение россиян начать повторное наступление на Харьковскую область.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров.

война
Михаил Подоляк
прогнозы
война в Украине
Россия
фронт
ситуация на фронте

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