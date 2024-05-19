В Офісі Президента України розповіли, коли РФ втратить перевагу на фронті

Михайло Подоляк. Фото: bbc.com

Росія матиме перевагу на лінії фронту протягом ще кількох тижнів. Після цього ситуація почне налагоджуватися.

Про це в інтерв'ю для видання The Guardian повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Скриншот статті The Guardian

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Подоляк зазначив, що через два–три тижні росіяни вже не зможуть домінувати в ресурсах — тоді ситуація стабілізується. Наступати на Харків, на думку радника голови Офісу Президента, росіяни зараз не будуть, адже Москва виділила для наступу лише 15 тисяч військових.

Також Подоляк розповів, чому Росія розпочала наступ на Харківську область. Він вважає, що першою причиною був намір щодо розширення лінії фронту. Окупанти сподівалися, що українці перекинуть на Харківську область усі свої резерви. До того ж вони вирішили скористатися затримкою пакету допомоги від США. Друга причина була психологічною: загарбникам хотілося довести, що Росія може воювати стільки, скільки знадобиться, а чинити спротив їй безглуздо.

"Це повідомлення не для нас, це повідомлення для еліт у країнах, які нас підтримують", — пояснив представник Офісу Президента.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, які фактори вплинули на рішення росіян розпочати повторний наступ на Харківську область.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів.