Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Офісі Президента України розповіли, коли РФ втратить перевагу на фронті arrow

В Офісі Президента України розповіли, коли РФ втратить перевагу на фронті

19 травня 2024 00:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Офісі Президента України розповіли, коли РФ втратить перевагу на фронті
Михайло Подоляк. Фото: bbc.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Росія матиме перевагу на лінії фронту протягом ще кількох тижнів. Після цього ситуація почне налагоджуватися.

Про це в інтерв'ю для видання The Guardian повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Читайте також:
В Офісі Президента України розповіли, коли РФ втратить перевагу на фронті - фото 1
Скриншот статті The Guardian

Які прогнози щодо подальшої ситуації на фронті робить представник Офісу Президента

Подоляк зазначив, що через два–три тижні росіяни вже не зможуть домінувати в ресурсах — тоді ситуація стабілізується. Наступати на Харків, на думку радника голови Офісу Президента, росіяни зараз не будуть, адже Москва виділила для наступу лише 15 тисяч військових.

Також Подоляк розповів, чому Росія розпочала наступ на Харківську область. Він вважає, що першою причиною був намір щодо розширення лінії фронту. Окупанти сподівалися, що українці перекинуть на Харківську область усі свої резерви. До того ж вони вирішили скористатися затримкою пакету допомоги від США. Друга причина була психологічною: загарбникам хотілося довести, що Росія може воювати стільки, скільки знадобиться, а чинити спротив їй безглуздо.

"Це повідомлення не для нас, це повідомлення для еліт у країнах, які нас підтримують", — пояснив представник Офісу Президента.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, які фактори вплинули на рішення росіян розпочати повторний наступ на Харківську область.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів.

війна
Михайло Подоляк
прогнози
війна в Україні
Росія
фронт
ситуація на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб