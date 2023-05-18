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У оккупантов подгорает из-за российской "помощи" Сирии: крик души Гиркина

18 мая 2023 18:47
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
У оккупантов подгорает из-за российской "помощи" Сирии: крик души Гиркина
Террорист Игорь Гиркин. Фото: росСМИ
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Гиркин разразился эмоциональной речью о Сирии. Пропагандист сетует на активную российскую поддержку сирийского режима, в то время как так называемой СВО критически не хватает ресурсов.

Об этом Гиркин написал в своем телеграмм-канале.

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Оккупанты начинают возмущаться из-за российско-сирийских связей. Российское вмешательство в ближневосточные конфликты больше не вызывает гордости за "великое государство".

В саркастическом тоне Гиркин возмущается тем количеством ресурсов, потраченных на Сирию.

"Как там наш друг Асад, которому мы поставили бесплатно сотни современных танков и великое множество другого оружия (не говоря уже о боеприпасах)? Не нуждается ли он еще в чем? Вдруг снарядов не хватает? Так мы отправим!"  — сетует лидер боевиков.

Как же так, что далекая Сирия для российской власти оказалась важнее оккупации соседней Украины? Ведь, по мнению Гиркина, ИГИЛ никакой угрозы России не представлял, в отличие от Украины, которая уже якобы давно несла экзистенциальную угрозу для РФ.

"Слава Богу — они побеждены и не наступают на РФ с юга, прорвавшись через территорию Турции, Грузии и Армении... А освобождение Пальмиры? Чёрт с ним, с Луганском или какой-нибудь Ясиноватой, которые сейчас "партнёры" кошмарят! И на Шебекино — вообще наплевать (что такое для русского аборигена Белгородская область по сравнению с Дейр-эз-Зором?). Главное — Пальмира свободна! Дважды освобождена!" — иронизирует террорист.

И теперь, когда на фронте оккупантам не хватает ресурсов, у Гиркина особенно сильно пылает.

"Пусть наши бойцы на фронте останутся вообще без снарядов и даже без оружия — зато над Дамаском и Алеппо будет гордо развеваться флаг партии Баас. Вы даже не представляете как рядовой житель ежедневно обстреливаемого Донецка гордится тем, что в Сирии "почти мир".

А уж у бойцов на позициях, сидящих под почти безответным огнем укро-артиллерии — аж слезы счастья на глаза наворачиваются, как вспоминают они о тех тысячах тонн боеприпасов, которые выпустила наша и сирийская артиллерия по боевикам проклятого ИГИЛ."

Напомним, накануне лидер боевиков поймал очередную панику из-за состояния здоровья Лукашенко. Гиркин убежден, что в случае ухода "батьки" с поста президента так называемая СВО расширится еще и на Беларусь.

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