В окупантів підгорає через російську "допомогу" Сирії: крик душі Гіркіна

Терорист Ігор Гіркін. Фото: росЗМІ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Гіркін вибухнув емоційною промовою про Сирію. Пропагандист нарікає на активну російську підтримку сирійського режиму, в той час як для так званої СВО критично не вистачає ресурсів.

Про це Гіркін написав у своєму телеграм-каналі.

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Окупанти починають обурюватись через російсько-сирійські звʼязки. Російське втручання в близькосхідні конфлікти більше не викликає гордості за "вєлікую дєржаву".

У саркастичному тоні Гіркін обурюється тій кількості ресурсів, витрачених на Сирію.

"Як там наш друг Асад, якому ми поставили безкоштовно сотні сучасних танків і безліч іншої зброї (не кажучи вже про боєприпаси)? Чи не потрібно йому ще щось? Раптом снарядів не вистачає? Так ми відправимо!" — нарікає лідер бойовиків.

Як же так, що далека Сирія для російської влади виявилась важливіша за окупацію сусідньої України? Адже, на думку Гіркіна, ІДІЛ ніякої загрози Росії не становив, навідміну від України, яка вже нібито давно несла екзистенційну загрозу для РФ.

"Слава Богу — вони переможені і не наступають на РФ з півдня, прорвавшись через територію Туреччини, Грузії та Вірменії... А визволення Пальміри? Чорт з ним, з Луганськом чи якоюсь Ясинуватою, які зараз "партнери" кошмарять! І на Шебекіно взагалі наплювати (що таке для російського аборигена Білгородська область порівняно з Дейр-ез-Зором?) Головне — Пальміра вільна! Двічі звільнена!"

І тепер, коли на фронті окупантам не вистачає ресурсів, у Гіркіна особливо сильно палає.

"Нехай наші бійці на фронті залишаться взагалі без снарядів і навіть без зброї — зате над Дамаском і Алеппо буде розвіюватись прапор партії Баас. Ви навіть не уявляєте як рядовий житель щоденно обстрілюваного Донецьку пишається тим, що у Сирії "майже мир".

А у бійців на позиціях, які сидять під вогнем укро-артилерії майже без відповіді аж сльози на очі навертаються, як згадують про ті тисячі тонн боєприпасів, які випустила наша і сирійська артилерія по бойовикам проклятого ІДІЛ."

Нагадаємо, напередодні лідер бойовиків спіймав чергову паніку через стан здоровʼя Лукашенка. Гіркін переконаний, що в разі уходу "батьки" з посту президента, так звана СВО розшириться ще й на Білорусь.