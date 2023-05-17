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В оккупации выдают аттестаты только под паспорта РФ, — Федоров

17 мая 2023 11:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В оккупации выдают аттестаты только под паспорта РФ, — Федоров
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Facebook-страница Федорова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская оккупационная "администрация" выдает аттестаты об окончании школы на захваченных россиянами территориях только при наличии российского паспорта. Украинская же власть делает все, чтобы эти выпускники поступили в украинские вузы.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона единственных новостей официальный городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Выпускники оккупационных школ

По словам Ивана Федорова, российские оккупанты пытаются принуждать к получению российского гражданства даже школьников.

Так, известно, что аттестаты в школах, работающих на оккупированных территориях, выдают только выпускникам, имеющим российские паспорта.

Вступать в украинские вузы

Вместе с тем, заверил Иван Федоров, украинские власти делают все возможное, чтобы школьники с оккупированных территорий Украины вступали в украинские и европейские вузы. Иначе будущего у этих детей нет.

"В 2022 году 90% выпускников школ Мелитополя избрали путь счастливого будущего. В этом году наша команда так же готова помочь каждому", — подчеркнул городской голова оккупированного города.

Напомним, что на оккупированной территории Запорожской области оккупанты требуют от местных жителей оформлять паспорта РФ для продления электроснабжения. С июня соглашение с коммунальной структурой можно будет заключить только по российским документам.

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