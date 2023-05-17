В окупації видають атестати тільки під паспорти РФ, — Федоров
Російська окупаційна "адміністрація" видає атестати про закінчення школи на захоплених росіянами територіях тільки за наявності російського паспорта.Українська ж влада робить все, аби ці випускники вступили до українських вишів.
Про це повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Випускники окупаційних шкіл
За словами Івана Федорова, російські окупанти намагаються примушувати до отримання російського громадянства навіть школярів.
Так, відомо, що атестати у школах, які працюють на окупованих територіях, видають лише тим випускникам, які мають російські паспорти.
Вступати в українські виші
Разом з тим, запевнив Іван Федоров, українська влада робить усе можливе, аби школярі з окупованих територій України вступали в українські та європейські виші. Бо в іншому випадку майбутнього у цих дітей немає.
"У 2022 році 90% випускників шкіл Мелітополя обрали шлях щасливого майбутнього. В цьому році наша команда так само готова допомогти кожному", — наголосив міський голова окупованого міста.
Нагадаємо, що на окупованій території Запорізької області окупанти вимагають від місцевих жителів оформлювати паспорти РФ для продовження електропостачання. З червня угоду з комунальною структурою можна буде укласти лише із російськими документами.