В окупації видають атестати тільки під паспорти РФ, — Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: Facebook-сторінка Федорова

Російська окупаційна "адміністрація" видає атестати про закінчення школи на захоплених росіянами територіях тільки за наявності російського паспорта.Українська ж влада робить все, аби ці випускники вступили до українських вишів.

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Івана Федорова, російські окупанти намагаються примушувати до отримання російського громадянства навіть школярів.

Так, відомо, що атестати у школах, які працюють на окупованих територіях, видають лише тим випускникам, які мають російські паспорти.

Вступати в українські виші

Разом з тим, запевнив Іван Федоров, українська влада робить усе можливе, аби школярі з окупованих територій України вступали в українські та європейські виші. Бо в іншому випадку майбутнього у цих дітей немає.

"У 2022 році 90% випускників шкіл Мелітополя обрали шлях щасливого майбутнього. В цьому році наша команда так само готова допомогти кожному", — наголосив міський голова окупованого міста.

Нагадаємо, що на окупованій території Запорізької області окупанти вимагають від місцевих жителів оформлювати паспорти РФ для продовження електропостачання. З червня угоду з комунальною структурою можна буде укласти лише із російськими документами.