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В оккупированной Макеевке прогремели мощные взрывы: где произошел "прилет"

4 июля 2023 23:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В оккупированной Макеевке прогремели мощные взрывы: где произошел "прилет"
Дым после взрыва. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 4 июля, на оккупированных территориях Донецка и Макеевки раздались сильные взрывы. В ВСУ сообщили, что был уничтожен склад оккупантов.

Об этом сообщает СтратКом.

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Стоит уточнить, что местные жители разместили фотографии, которые, по их утверждениям, демонстрируют результаты "прилетов" в оккупированный город.

В свою очередь Стратегическое командование Вооруженных Сил Украины информирует, что благодаря успешному огневому воздействию от подразделений Сил обороны было ликвидировано еще одно хранилище российских террористов во временно оккупированной Макеевке.

взрыв
Дым после взрыва. Фото: скриншот
взрыв
Дым после взрыва. Фото: скриншот

Что говорят пропагандисты

Военный корреспондент, z-пропагандист Владислав Поздняков увидел в клубнях дыма после взрыва образ Иисуса.

Макеевка
Сообщение Владислава Позднякова. Фото: скриншот

Напомним, что в оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв, испугавший местных жителей. Российские "власти" заявляют, что причиной взрыва было плановое уничтожение боеприпасов времен Второй мировой войны.

Также мы писали, что российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно по меньшей мере об одном попадании, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.

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