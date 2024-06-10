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В оккупированной Новой Каховке раздался взрыв — что известно

10 июня 2024 15:32
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Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Новой Каховке — какая причина
Поврежденное задние в Новой Каховке. Фото: Андрющенко Time
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во временно оккупированной Новой Херсонской области в понедельник, 10 июня, раздались взрывы. Как стало известно, в здание оккупационной администрации города попал дрон-камикадзе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По информации чиновника, погибших и пострадавших не было.

"Но ничего. Новошахтинский НПЗ тоже не с первого раза", — обратился к коллаборантам Андрющенко.

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Последствия от удара дроном. Источник: Андрющенко Time
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Последствия от удара дроном. Источник: Андрющенко Time

Удары дронами по ТОТ и РФ — последние новости

Напомним, в Таганрогском заливе неизвестные дроны атаковали и повредили баржу "Секция-179" и буксир "Инженер Смирнов", в результате чего суда вышли из строя.

Также дроны ударили по аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области, повредив современный истребитель ВКС РФ Су-57, которых в России критически ограниченное количество.

В то же время таким образом был атакован аэродром Моздок в Северной Осетии, на котором базируются российские истребители-перехватчики МиГ-31 и стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-22.

Украина
взрыв
Новая Каховка
Коллаборант
война в Украине
дроны
Херсонская область

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