Взрывы в Новой Каховке — какая причина

Поврежденное задние в Новой Каховке. Фото: Андрющенко Time

Во временно оккупированной Новой Херсонской области в понедельник, 10 июня, раздались взрывы. Как стало известно, в здание оккупационной администрации города попал дрон-камикадзе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Взрывы в Новой Каховке

По информации чиновника, погибших и пострадавших не было.

"Но ничего. Новошахтинский НПЗ тоже не с первого раза", — обратился к коллаборантам Андрющенко.

Последствия от удара дроном. Источник: Андрющенко Time

Последствия от удара дроном. Источник: Андрющенко Time

Удары дронами по ТОТ и РФ — последние новости

Напомним, в Таганрогском заливе неизвестные дроны атаковали и повредили баржу "Секция-179" и буксир "Инженер Смирнов", в результате чего суда вышли из строя.

Также дроны ударили по аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области, повредив современный истребитель ВКС РФ Су-57, которых в России критически ограниченное количество.

В то же время таким образом был атакован аэродром Моздок в Северной Осетии, на котором базируются российские истребители-перехватчики МиГ-31 и стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-22.