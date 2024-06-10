Вибухи в Новій Каховці — яка причина

Пошкоджена будівля в Новій Каховці. Фото: Андрющенко Time

В тимчасово окупованій Новій Херсонській області у понеділок, 10 червня пролунали вибухи. Як стало відомо, в будівлю окупаційної адміністрації міста влучив дрон-камікадзе.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За інформацією чиновника, загиблих та постраждалих не було.

"Але нічого. Новошахтинський НПЗ теж не з першого разу", — звернувся до колаборантів Андрющенко.

Наслідки від удару дроном. Джерело: Андрющенко Time

Наслідки від удару дроном. Джерело: Андрющенко Time

Удари дронами по ТОТ та РФ — останні новини

Нагадаємо, у Таганрозькій затоці невідомі дрони атакували та пошкодили баржу "Секція-179" та буксир "Інженер Смірнов", внаслідок чого судна вийшли з ладу.

Також дрони вдарили по аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області, пошкодивши найсучасніший винищувач ПКС РФ Су-57, яких в Росії критично обмежена кількість.

Водночас у такий спосіб був атакований аеродром Моздок в Північній Осетії, на якому базуються російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 та стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-22.