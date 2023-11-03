В оккупированной Волновахе "прилетело" по месту сосредоточения врага
В городе Волноваха Донецкой области сообщают о "прилетах". Известно, что "хлопок" произошел на месте скопления оккупантов.
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Хлопок" в Волновахе 3 ноября
"Волноваха. Место "прилета" в так называемом ДКЖ (дом культуры железнодорожников). Как понимаете, никакой культурой там не пахло. С места говорят неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело", — написал он.
Андрющенко отметил, что подробности появятся со временем.
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