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В оккупированной Волновахе "прилетело" по месту сосредоточения врага

3 ноября 2023 14:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В оккупированной Волновахе "прилетело" по месту сосредоточения врага
Российские оккупанты на ТОТ. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В городе Волноваха Донецкой области сообщают о "прилетах". Известно, что "хлопок" произошел на месте скопления оккупантов.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Волноваха. Место "прилета" в так называемом ДКЖ (дом культуры железнодорожников). Как понимаете, никакой культурой там не пахло. С места говорят неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело", — написал он.

Андрющенко отметил, что подробности появятся со временем.

Напомним, что с начала полномасштабной российско-украинской войны на оккупированных россиянами территориях Украины активно действуют партизаны. Об их успехах, формате работы этих бойцов невидимого фронта — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

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