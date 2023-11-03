В оккупированной Волновахе "прилетело" по месту сосредоточения врага

Российские оккупанты на ТОТ. Фото: Reuters

В городе Волноваха Донецкой области сообщают о "прилетах". Известно, что "хлопок" произошел на месте скопления оккупантов.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Волноваха. Место "прилета" в так называемом ДКЖ (дом культуры железнодорожников). Как понимаете, никакой культурой там не пахло. С места говорят неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело", — написал он.

Андрющенко отметил, что подробности появятся со временем.

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