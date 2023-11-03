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В окупованій Волновасі "прилетіло" по місцю зосередження ворога

3 листопада 2023 14:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В окупованій Волновасі "прилетіло" по місцю зосередження ворога
Російські окупанти на ТОТ. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У місті Волноваха Донецької області повідомляють про "прильоти". Відомо, що "бавовна" сталася на місці скупчення окупантів.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Волноваха. Місце "прильоту" у так званому ДКЖ (будинок культури залізничників). Як розумієте, ніякою культурою там не пахло. З місця кажуть непогано в окупантів та колаборантів пригоріло", — написав він. 

Андрющенко зазначив, що подробиці з'являться згодом. 

Нагадаємо, що з початку повномасштабної російсько-української війни на окупованих росіянами територіях України активно діють партизани. Про їхні успіхи, про формат роботи цих бійців невидимого фронту — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

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