В окупованій Волновасі "прилетіло" по місцю зосередження ворога

Російські окупанти на ТОТ. Фото: Reuters

У місті Волноваха Донецької області повідомляють про "прильоти". Відомо, що "бавовна" сталася на місці скупчення окупантів.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Волноваха. Місце "прильоту" у так званому ДКЖ (будинок культури залізничників). Як розумієте, ніякою культурою там не пахло. З місця кажуть непогано в окупантів та колаборантів пригоріло", — написав він.

Андрющенко зазначив, що подробиці з'являться згодом.

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