В оккупированном Бердянске произошел сильный пожар: что известно

Пожар в Бердянске. Фото: телеграмм-канал "Бердянск сегодня"

Во временно оккупированном Бердянске сообщается о сильном пожаре. Здание горит в микрорайоне Колония.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

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Где произошел пожар

На месте пожара расположены старые помещения завода "Дормаш", шиномонтаж и автомойка.

Черный дым от пожара можно увидеть со всех уголков города.

Что именно горит

По информации телеграмм-канала "Бердянск online", место напоминает завод "Дормаш", где оккупанты сделали ремонтную базу для своей военной техники.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.