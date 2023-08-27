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В оккупированном Бердянске произошел сильный пожар: что известно

27 августа 2023 14:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В оккупированном Бердянске произошел сильный пожар: что известно
Пожар в Бердянске. Фото: телеграмм-канал "Бердянск сегодня"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Бердянске сообщается о сильном пожаре. Здание горит в микрорайоне Колония.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

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Где произошел пожар

На месте пожара расположены старые помещения завода "Дормаш", шиномонтаж и автомойка.

Черный дым от пожара можно увидеть со всех уголков города.

 

Что именно горит

По информации телеграмм-канала "Бердянск online", место напоминает завод "Дормаш", где оккупанты сделали ремонтную базу для своей военной техники.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.

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