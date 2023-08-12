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У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух

12 серпня 2023 13:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух
Вибух у Бердянську 12 серпня 2023 року. Фото: Андрющенко Time\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 12 серпня, у тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту. 

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.  

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Відтак, на оприлюднених кадрах видно, що над місцем вибуху піднялася стіна густого сірого диму. Наслідки пожежі навіть бачать мешканці навколишніх населених пунктів. 

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Вибух у Бердянську 12 серпня 2023 року. Фото: Андрющенко Time\Telegram

Такий вигляд має пожежа зі сторони Арабатської стрілки, що поблизу Азовського моря. 

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Наслідки вибуху у Бердянську. Фото: Андрющенко Time\Telegram

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму після другої ночі 12 серпня лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили, що чули, як летіли безпілотники, а потім пролунало кілька вибухів.

Нагадаємо, що 11 серпня в Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Він летів з боку Істринського району Підмосков'я. Небо над областю закрили. 

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