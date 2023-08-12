У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух
Сьогодні, 12 серпня, у тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Вибух у Бердянську
Відтак, на оприлюднених кадрах видно, що над місцем вибуху піднялася стіна густого сірого диму. Наслідки пожежі навіть бачать мешканці навколишніх населених пунктів.
Такий вигляд має пожежа зі сторони Арабатської стрілки, що поблизу Азовського моря.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму після другої ночі 12 серпня лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили, що чули, як летіли безпілотники, а потім пролунало кілька вибухів.
Нагадаємо, що 11 серпня в Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Він летів з боку Істринського району Підмосков'я. Небо над областю закрили.