У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух

Вибух у Бердянську 12 серпня 2023 року. Фото: Андрющенко Time\Telegram

Сьогодні, 12 серпня, у тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

Вибух у Бердянську

Відтак, на оприлюднених кадрах видно, що над місцем вибуху піднялася стіна густого сірого диму. Наслідки пожежі навіть бачать мешканці навколишніх населених пунктів.

Вибух у Бердянську 12 серпня 2023 року. Фото: Андрющенко Time\Telegram

Такий вигляд має пожежа зі сторони Арабатської стрілки, що поблизу Азовського моря.

Наслідки вибуху у Бердянську. Фото: Андрющенко Time\Telegram

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму після другої ночі 12 серпня лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили, що чули, як летіли безпілотники, а потім пролунало кілька вибухів.

Нагадаємо, що 11 серпня в Москві в районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник. Він летів з боку Істринського району Підмосков'я. Небо над областю закрили.