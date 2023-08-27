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В окупованому Бердянську сталася сильна пожежа: що відомо

27 серпня 2023 14:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В окупованому Бердянську сталася сильна пожежа: що відомо
Пожежа в Бердянську. Фото: телеграм-канал "Бердянськ сьогодні"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У тимчасово окупованому Бердянську повідомляється про сильну пожежу. Будівля палає в мікрорайоні Колонія.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

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Зазначається, що на місці пожежі розташовані старі приміщення заводу "Дормаш", шиномонтаж і автомийка.

Чорний дим від пожежі можна побачити з усіх куточків міста.

 

Що саме палає

За інформацією телеграм-каналу "Бердянськ online", місце нагадує завод "Дормаш", де окупанти зробили ремонтну базу для своєї військової техніки.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту. 

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