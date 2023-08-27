В окупованому Бердянську сталася сильна пожежа: що відомо
27 серпня 2023 14:17
Пожежа в Бердянську. Фото: телеграм-канал "Бердянськ сьогодні"
У тимчасово окупованому Бердянську повідомляється про сильну пожежу. Будівля палає в мікрорайоні Колонія.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
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Де сталася пожежа
Зазначається, що на місці пожежі розташовані старі приміщення заводу "Дормаш", шиномонтаж і автомийка.
Чорний дим від пожежі можна побачити з усіх куточків міста.
Що саме палає
За інформацією телеграм-каналу "Бердянськ online", місце нагадує завод "Дормаш", де окупанти зробили ремонтну базу для своєї військової техніки.
Нагадаємо, раніше у тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту.