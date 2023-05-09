В оккупированном Донецке острая нехватка воды, — британская разведка

Мальчик на велосипеде везет бутылку, чтобы набрать воду. Фото: росСМИ

В Донецкой области наблюдается острая нехватка воды. Местное правительство опасается катастрофически низких запасов воды.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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Острая нехватка воды на Донбассе

В сводке разведки указывается, что несмотря на то, что канал "Северский-Донец — Донбасс", обеспечивающий водоснабжение региона, находится в большей степени под управлением Украины, длинная транспортная магистраль подвергается попыткам россиян заблокировать ее. Вероятно, российские вооруженные силы пытаются захватить контроль над каналом, чтобы снизить дефицит воды в Донецке.

Канал "Северский-Донец — Донбасс" проходит через населенный пункт Часов Яр, который находится неподалеку от Бахмута. Британская разведка сообщает, что Россия активно использует артиллерию в попытках завоевать Бахмут и соседние районы, что наносит колоссальный урон каналу и инфраструктуре водоснабжения региона. Это, в свою очередь, подрывает усилия России найти решение водного дефицита, вызванного ее вторжением.

"Чтобы нивелировать неуспехи в контролировании канала, Россия, предположительно, строит акведук, который должен улучшить водоснабжение Донецка. Однако вряд ли это полностью решит проблему сокращения доступа к водным ресурсам для оккупированных территорий", — говорится в сообщении британской разведки.

Напомним, что по состоянию на 8 мая армия РФ достигла небольшого прогресса в районе Бахмута. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что группировка продвинулась на 280 метров в Бахмуте, а украинская сторона удерживает 2,37 кв. км города. Российские интернет-активисты утверждают, что силы РФ нарастили атаки на украинские позиции возле Богдановки, Часового Яра и Орехово-Василовки.