Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В окупованому Донецьку гостра нестача води — британська розвідка arrow

В окупованому Донецьку гостра нестача води — британська розвідка

9 травня 2023 09:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В окупованому Донецьку гостра нестача води — британська розвідка
Хлопчик на велосипеді везе пляшку, щоб набрати воду. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Донеччині спостерігається гостра нестача води. Місцевий уряд побоюється катастрофічно низьких запасів води.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Гостра нестача води на Донбасі

У зведенні розвідки вказується, що попри те, що канал "Сіверський-Донець — Донбас", що забезпечує водопостачання регіону, знаходиться переважно під керуванням України, довга транспортна магістраль піддається спробам росіян заблокувати її. Ймовірно, російські збройні сили намагаються захопити контроль над каналом, щоби знизити дефіцит води в Донецьку.

Канал "Сіверський-Донець — Донбас" проходить через населений пункт Часів Яр, який знаходиться неподалік Бахмута. Британська розвідка повідомляє, що Росія активно використовує артилерію в спробах завоювати Бахмут і сусідні райони, що завдає колосальної шкоди каналу та інфраструктурі водопостачання регіону. Це своєю чергою, підриває зусилля Росії знайти рішення водного дефіциту, викликаного її вторгненням.

"Щоб нівелювати неуспіхи в контролюванні каналу, Росія, ймовірно, будує акведук, який має покращити водопостачання Донецька. Однак навряд чи це повністю розв'яже проблему скорочення доступу до водних ресурсів для окупованих територій", йдеться у повідомленні британської розвідки.

Нагадаємо, що станом на 8 травня армія РФ досягла невеликого прогресу в районі Бахмута. Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що угруповання просунулося на 280 метрів у Бахмуті, а українська сторона утримує 2,37 кв. км міста. Російські інтернет-активісти стверджують, що сили РФ наростили атаки на українські позиції біля Богданівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB