В окупованому Донецьку гостра нестача води — британська розвідка

Хлопчик на велосипеді везе пляшку, щоб набрати воду. Фото: росЗМІ

На Донеччині спостерігається гостра нестача води. Місцевий уряд побоюється катастрофічно низьких запасів води.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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Гостра нестача води на Донбасі

У зведенні розвідки вказується, що попри те, що канал "Сіверський-Донець — Донбас", що забезпечує водопостачання регіону, знаходиться переважно під керуванням України, довга транспортна магістраль піддається спробам росіян заблокувати її. Ймовірно, російські збройні сили намагаються захопити контроль над каналом, щоби знизити дефіцит води в Донецьку.

Канал "Сіверський-Донець — Донбас" проходить через населений пункт Часів Яр, який знаходиться неподалік Бахмута. Британська розвідка повідомляє, що Росія активно використовує артилерію в спробах завоювати Бахмут і сусідні райони, що завдає колосальної шкоди каналу та інфраструктурі водопостачання регіону. Це своєю чергою, підриває зусилля Росії знайти рішення водного дефіциту, викликаного її вторгненням.

"Щоб нівелювати неуспіхи в контролюванні каналу, Росія, ймовірно, будує акведук, який має покращити водопостачання Донецька. Однак навряд чи це повністю розв'яже проблему скорочення доступу до водних ресурсів для окупованих територій", — йдеться у повідомленні британської розвідки.

Нагадаємо, що станом на 8 травня армія РФ досягла невеликого прогресу в районі Бахмута. Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що угруповання просунулося на 280 метрів у Бахмуті, а українська сторона утримує 2,37 кв. км міста. Російські інтернет-активісти стверджують, що сили РФ наростили атаки на українські позиції біля Богданівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.