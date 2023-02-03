Хлопок в Энергодаре 3 февраля — в Запорожской области взорвалось авто коллаборанта

В воздух взлетел автомобиль одного из местных коллаборантов

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области утром 3 февраля раздались взрывы. По предварительной информации, взорвался автомобиль, в котором, скорее всего, находился представитель оккупационной "власти".

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Что известно

Утром 3 февраля в одном из районов временно оккупированного Энергодара раздался взрыв. Как утверждают росСМИ, взорвался автомобиль.

Предварительно, в результате взрыва погиб один человек. На место взрыва прибыли русские силовики.

В сети распространяется информация, что в автомобиле находился так называемый чиновник от оккупационных "властей" Энергодара.

Взрыв был настолько мощным, что в соседних домах вылетели окна. Между тем, другие представители российской оккупационной администрации города уже называют событие "терактом".

Мэр Мелитополя Иван Федоров также сообщил, что 3 февраля, около 7 утра, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в воздух взмыло авто.

"По предварительным данным, авто принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который с приходом "русского мира" пошел прислуживать оккупантам. Вероятно, сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, кто из коллаборантов больше не получится сотрудничать с рашистами", — написал он.

Вероятно, речь идет о коллаборанте Евгении Кузьмине.

Напомним, недавно в Бердянске взорвали авто известной коллаборантки Валентины Мамай. Мамай пострадала в результате взрыва. Она находится в местной больнице.