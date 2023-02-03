Бавовна в Енергодарі 3 лютого — на Запоріжжі вибухнуло авто колаборанта

В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта
У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області вранці 3 лютого пролунали вибухи. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль у якому, найімовірніше, перебував представник окупаційної "влади".
Про це повідомляє російське видання ТАСС.
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Що відомо
Вранці 3 лютого в одному з районів тимчасово окупованого Енергодара пролунав вибух. Як стверджують росЗМІ, підірвався автомобіль.
Попередньо, в результаті вибуху загинула одна людина. На місце вибуху прибули російські силовики.
У мережі розповсюджується інформація, що в автомобілі перебував так званий чиновник від окупаційної "влади" Енергодара.
Вибух був настільки потужним, що в сусідніх будинках повилітали вікна. Тим часом інші представники російської окупаційної адміністрації міста вже називають подію "терактом".
Мер Мелітополя Іван Федоров також повідомив, що 3 лютого, близько 7 ранку, в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в повітря злетіло авто.
"За попередніми даними, авто належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом "русского міра" пішов прислуговувати окупантам. Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами", — написав він.
Ймовірно, йдеться про колаборанта Євгена Кузьміна.
Нагадаємо, нещодавно у Бердянську підірвали авто відомої колаборантки Валентини Мамай. Мамай постраждала в результаті вибуху. Вона перебуває в місцевій лікарні.