В оккупированном Крыму ранены высокопоставленные российские офицеры

Взрыв в Севастополе. Иллюстративное фото: скриншот

Сегодня, 15 апреля, днем во временно оккупированном Крыму произошел ракетный удар. В результате обстрела был поражен командный пункт, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Об этом сообщили источники в спецслужбах, передает Суспільне.

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Обстрел Крыма

По информации, воздушная тревога в оккупированном Крыму продолжалась около двух часов. Оккупационные силовики в бухтах Севастополя использовали дымовой занавес.

Также по данным Telegram-канала "Крымский ветер", в оккупированном Севастополе поднимали авиацию в воздух.

Представители военно-патриотического движения "Атеш" отметили, что слышна работа российской противовоздушной обороны в Крыму. Также подполье сообщило о возможном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе.

"810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", — говорится в сообщении.

Пока оккупационные власти не комментировали эту информацию.

Напомним, что российский оккупационный контингент продолжает терять важную военную технику. 10 апреля появилось сообщение о том, что в районе Крымского полуострова упал вертолет Ка-27.

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