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В оккупированном Крыму ранены высокопоставленные российские офицеры

15 апреля 2024 17:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В оккупированном Крыму ранены высокопоставленные российские офицеры
Взрыв в Севастополе. Иллюстративное фото: скриншот
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 15 апреля, днем во временно оккупированном Крыму произошел ракетный удар. В результате обстрела был поражен командный пункт, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Об этом сообщили источники в спецслужбах, передает Суспільне.

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Обстрел Крыма

По информации, воздушная тревога в оккупированном Крыму продолжалась около двух часов. Оккупационные силовики в бухтах Севастополя использовали дымовой занавес.

Также по данным Telegram-канала "Крымский ветер", в оккупированном Севастополе поднимали авиацию в воздух.

Представители военно-патриотического движения "Атеш" отметили, что слышна работа российской противовоздушной обороны в Крыму. Также подполье сообщило о возможном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе.

"810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", — говорится в сообщении.

Пока оккупационные власти не комментировали эту информацию.

Напомним, что российский оккупационный контингент продолжает терять важную военную технику. 10 апреля появилось сообщение о том, что в районе Крымского полуострова упал вертолет Ка-27.

Также мы писали о том, что в СМИ раскрыли когда и как Украина уничтожит Крымский мост.

российские войска
Крым
взрыв
Севастополь
воздушная тревога

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