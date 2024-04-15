В окупованому Криму поранено високопоставлених російських офіцерів

Вибух в Севастополі. Ілюстративне фото: скриншот

Сьогодні, 15 квітня, вдень в тимчасово окупованому Криму стався ракетний удар. Внаслідок обстрілу було уражено командний пункт, де перебували високопоставлені російські офіцери.

Про це повідомили джерела в спецслужбах, передає Суспільне.

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За інформацією, повітряна тривога в окупованому Криму тривала близько двох годин. Окупаційні силовики у бухтах Севастополя використовували димову завісу.

Також за даними Telegram-каналу "Крымский ветер", в окупованому Севастополі піднімали авіацію у повітря.

Представники військово-патріотичного руху "Атеш" зауважили, що чути роботу російської протиповітряної оборони в Криму. Також підпілля повідомило про можливе влучання у частину 810 окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі.

"810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх", — йдеться у повідомленні.

Поки що окупаційна влада не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, що російський окупаційний контингент продовжує втрачати важливу військову техніку. 10 квітня з’явилося повідомлення про те, що в районі Кримського півострову упав гелікоптер Ка-27.

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