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В окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни повідомили про роботу ППО

8 квітня 2023 12:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Робота ППО в Криму/Фото: Telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 квітня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх було чутно в Феодосії.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі

За інформацією місцевих жителів, вибухи пролунали приблизно о 10:59 на вулиці Польова в районі порту.

Взрывы в Крыму

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про роботу ППО. За його словами, було збито українську ракету.

Взрывы в Крыму

У мережі публікують світлини з Криму.

Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму

Радник Аксьонова Олег Крючков заявив, що уламки збитої української ракети впали в одному з населених пунктів. За його словами, жертв та пошкоджень немає.

Взрывы в Крыму

Нагадаємо, Зеленський заявив, що деокупація українського Криму від російських загарбників є безальтернативною. При цьому такої позиції дотримується не тільки Україні, а й весь світ. 

Також ми писали, у Джанкойському районі Автономної Республіки Крим російські окупаційні війська змушують місцевих алкоголіків та наркоманів будувати фортифікаційні споруди. Грошей вимушеним будівельникам не платять, але працювати все одно змушують.

Додамо, ввечері 6 квітня у районі Сімферополя, в окупованому Криму, виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі заявляють, що чули вибухи.

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