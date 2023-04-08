В окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни повідомили про роботу ППО
Сьогодні, 8 квітня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх було чутно в Феодосії.
Про це повідомляють росЗМІ.
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За інформацією місцевих жителів, вибухи пролунали приблизно о 10:59 на вулиці Польова в районі порту.
Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про роботу ППО. За його словами, було збито українську ракету.
У мережі публікують світлини з Криму.
Радник Аксьонова Олег Крючков заявив, що уламки збитої української ракети впали в одному з населених пунктів. За його словами, жертв та пошкоджень немає.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що деокупація українського Криму від російських загарбників є безальтернативною. При цьому такої позиції дотримується не тільки Україні, а й весь світ.
Також ми писали, у Джанкойському районі Автономної Республіки Крим російські окупаційні війська змушують місцевих алкоголіків та наркоманів будувати фортифікаційні споруди. Грошей вимушеним будівельникам не платять, але працювати все одно змушують.
Додамо, ввечері 6 квітня у районі Сімферополя, в окупованому Криму, виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі заявляють, що чули вибухи.