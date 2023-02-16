Взрывы в Крыму: причины

В оккупированном Крыму взрывы: российское руководство придумало три версии
В оккупированном Армянске на севере Крыма раздался взрыв. Оккупанты называют несколько версий, среди которых обучение оккупационных подразделений и боевое согласование.
Об этом на своем ТГ-канале написал советник главы оккупационных властей полуострова Олег Крючков.
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"По Армянску. К северу от города наши подразделения проводят боевое согласование с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации" , — написал Крючков.
Другие оккупационные ТГ-каналы также пишут, что это тренировка военных.
Блогер и волонтер Сергей Стерненко написал, что россияне придумали три версии взрыва в Крыму.
"По состоянию на сейчас грязнодупы издали 3 версии по взрыву возле Армянска: это что-то на воде; это плановая ликвидация боеприпасов времен 2 Мировой; это обучение оккупационных подразделений и боевое согласование", — написал Стерненко.
Ранее соцсети и паблики сообщали о нескольких громких взрывах в районе Армянска, прогремевших днем 16 февраля.
Добавим, во многих городах оккупированного Крыма больницы переполнены ранеными российскими военными — гражданским местам не хватает.
Напомним, в ночь на четверг, 16 февраля, россия нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг выпустил 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.