Вибухи в Криму: причини

В окупованому Криму вибухи: російське керівництво вигадало три версії
В окупованому Армянську, що на півночі Криму, пролунав вибух. Окупанти називають кілька версій, серед яких навчання окупаційних підрозділів та бойове злагодження.
Про це на своєму ТГ-каналі написав радник голови окупаційної влади півострова Олег Крючков.
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"По Армянську. На північ від міста наші підрозділи проводять бойове злагодження з використанням різних боєприпасів. Просимо довіряти лише офіційним джерелам інформації", — написав Крючков.
Інші окупаційні ТГ-канали також пишуть, що це тренування військових.
Блогер та волонтер Сергій Стерненко написав, що росіяни вигадали аж три версії вибуху в Криму.
"Станом на зараз бруднодупі видали 3 версії щодо вибуху біля Армянська: це щось на воді; це планова ліквідація боєприпасів часів 2 Світової; це навчання окупаційних підрозділів та бойове злагодження", — написав Стерненко.
Раніше соцмережі та пабліки повідомляли про кілька гучних вибухів у районі Армянська, які пролунали вдень 16 лютого.
Додамо, у багатьох містах окупованого Криму лікарні переповнені пораненими російськими військовими — цивільним місць не вистачає.
Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 лютого, росія завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Ворог випустив 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.