Вибухи в Криму: причини

В Армянську пролунав потужний вибух

В окупованому Армянську, що на півночі Криму, пролунав вибух. Окупанти називають кілька версій, серед яких навчання окупаційних підрозділів та бойове злагодження.

Про це на своєму ТГ-каналі написав радник голови окупаційної влади півострова Олег Крючков.

"По Армянську. На північ від міста наші підрозділи проводять бойове злагодження з використанням різних боєприпасів. Просимо довіряти лише офіційним джерелам інформації", — написав Крючков.

Інші окупаційні ТГ-канали також пишуть, що це тренування військових.

Блогер та волонтер Сергій Стерненко написав, що росіяни вигадали аж три версії вибуху в Криму.

"Станом на зараз бруднодупі видали 3 версії щодо вибуху біля Армянська: це щось на воді; це планова ліквідація боєприпасів часів 2 Світової; це навчання окупаційних підрозділів та бойове злагодження", — написав Стерненко.

Раніше соцмережі та пабліки повідомляли про кілька гучних вибухів у районі Армянська, які пролунали вдень 16 лютого.

Додамо, у багатьох містах окупованого Криму лікарні переповнені пораненими російськими військовими — цивільним місць не вистачає.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 лютого, росія завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Ворог випустив 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.