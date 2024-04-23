Большой пожар в Мариполе вечером 22 апреля

В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар, ранее раздался взрыв — соцсети
В Левобережном районе временно оккупированного Мариуполя произошел пожар. До этого в городе слышали взрыв. По предварительной информации, была атака на казармы российских окупантов.
О пожаре в городе в понедельник, 22 апреля, сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
Странные горящие камыши в Мариуполе
По словам Андрющенко, россияне информацию о взрыве опровергают, говорят, что в городе горят камыши.
"Не Гром и сразу вдруг что-то загорелось.
Под ливнем с градом. Загорелось. Оккупант говорит "не прилет", но ну вы поняли. Внезапный пожар под дождем от грома. Это всегда так бывает, ага. Хорошо", — написал Петр Андрющенко в Telegram.
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Скриншот из Telegram/Андрющенко Time
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Скриншот из Telegram/Андрющенко Time
В сообщении советник мэра опубликовал немало снимков, на которых видно, как в городе что-то сильно пылает. А потом поделился картой, на которой обозначено место "прилета".
Напомним, 20 апреля стало известно, что оккупанты дерибанят землю в Мариуполе — жителей оставляют без прав на недвижимость.
Ранее мы писали, что "психологи" во временно оккупированном Мариуполе выдвинули предложение — перевоспитывать украинских детей под интересы оккупантов. Их цель – изменить самоидентификацию молодого поколения и насадить им российскую идентичность.
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