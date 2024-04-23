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В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар, ранее раздался взрыв — соцсети

23 апреля 2024 01:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Большой пожар в Мариполе вечером 22 апреля
Пожар в Мариуполе Фото иллюстративное: pr.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Левобережном районе временно оккупированного Мариуполя произошел пожар. До этого в городе слышали взрыв. По предварительной информации, была атака на казармы российских окупантов.

О пожаре в городе в понедельник, 22 апреля, сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

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Странные горящие камыши в Мариуполе

По словам Андрющенко, россияне информацию о взрыве опровергают, говорят, что в городе горят камыши.

"Не Гром и сразу вдруг что-то загорелось.
Под ливнем с градом. Загорелось. Оккупант говорит "не прилет", но ну вы поняли. Внезапный пожар под дождем от грома. Это всегда так бывает, ага. Хорошо", — написал Петр Андрющенко в Telegram.

  • В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар, ранее раздался взрыв — соцсети - фото 1
    Скриншот из Telegram/Андрющенко Time
  • В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар, ранее раздался взрыв — соцсети - фото 2
    Скриншот из Telegram/Андрющенко Time
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В сообщении советник мэра опубликовал немало снимков, на которых видно, как в городе что-то сильно пылает. А потом поделился картой, на которой обозначено место "прилета".

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Скриншот из Telegram/Андрющенко Time

Напомним, 20 апреля стало известно, что оккупанты дерибанят землю в Мариуполе — жителей оставляют без прав на недвижимость.

Ранее мы писали, что "психологи" во временно оккупированном Мариуполе выдвинули предложение — перевоспитывать украинских детей под интересы оккупантов. Их цель – изменить самоидентификацию молодого поколения и насадить им российскую идентичность.

пожар
взрыв
Мариуполь
оккупация

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