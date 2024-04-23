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В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа, перед цим був вибух — соцмережі

23 квітня 2024 01:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Велика пожежа у Маріполі ввечері 22 квітня
Пожежа в Маріуполі. Фото ілюстративне: pr.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Лівобережному районі тимчасово окупованого Маріуполя спалахнула пожежа. Перед цим у місті чули вибух. За попередньою інформацією, було влучання по казармах військових окупантів. 

Про пожежу у місті в понеділок, 22 квітня, повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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Дивні палаючі камиші у Маріуполі 

За словами Андрющенка, росіяни інформацію про вибух спростовують, кажуть, що у місті горять камиші. 

"НеГрім та одразу раптом щось запало.
Під зливою з градом. Запалало. Окупант каже "не приліт", але ну ви поняли. Раптова пожежа під дощем від грому. То завжди так буває, ага. Хорошо", — написав Петро Андрющенко у Telegram.

  • В окупованому Маріуполі спалахнула пожежі, перед цим був вибух — соцмережі - фото 1
    Скриншот з Telegram/Андрющенко Time
  • В окупованому Маріуполі спалахнула пожежі, перед цим був вибух — соцмережі - фото 2
    Скриншот з Telegram/Андрющенко Time
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У дописі радник мера опубліковав чимало знімків, на яких видно, як у місті щось сильно палає. А потім — поділився картою, на якій позначене місце "прильоту". 

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Скриншот з Telegram/Андрющенко Time

Нагадамо, 20 квітня стало відомо, що окупанти дерибанять землю в Маріуполі — мешканців залишають без прав на нерухомість. 

Раніше ми писали, що "психологи" в тимчасово окупованому Маріуполі висунули пропозицію — перевиховувати українських дітей під інтереси окупантів. Їх мета — змінити самоідентифікацію молодого покоління та насадити їм російську ідентичність.

пожежа
вибух
Маріуполь
окупація

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