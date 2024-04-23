Велика пожежа у Маріполі ввечері 22 квітня

Пожежа в Маріуполі. Фото ілюстративне: pr.ua

У Лівобережному районі тимчасово окупованого Маріуполя спалахнула пожежа. Перед цим у місті чули вибух. За попередньою інформацією, було влучання по казармах військових окупантів.

Про пожежу у місті в понеділок, 22 квітня, повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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За словами Андрющенка, росіяни інформацію про вибух спростовують, кажуть, що у місті горять камиші.

"Не Грім та одразу раптом щось запало.

Під зливою з градом. Запалало. Окупант каже "не приліт", але ну ви поняли. Раптова пожежа під дощем від грому. То завжди так буває, ага. Хорошо", — написав Петро Андрющенко у Telegram.

Скриншот з Telegram/Андрющенко Time

Скриншот з Telegram/Андрющенко Time 1 / 2

У дописі радник мера опубліковав чимало знімків, на яких видно, як у місті щось сильно палає. А потім — поділився картою, на якій позначене місце "прильоту".

Скриншот з Telegram/Андрющенко Time

Нагадамо, 20 квітня стало відомо, що окупанти дерибанять землю в Маріуполі — мешканців залишають без прав на нерухомість.

Раніше ми писали, що "психологи" в тимчасово окупованому Маріуполі висунули пропозицію — перевиховувати українських дітей під інтереси окупантів. Їх мета — змінити самоідентифікацію молодого покоління та насадити їм російську ідентичність.