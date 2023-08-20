В оккупированном Мариуполе в сутки произошло три пожара, — Андрющенко

Пожар в Мариуполе Фото: t.me/andriyshTime

За последние сутки, 19 августа, в оккупированном Мариуполе произошло три пожара. Кроме гражданских домов, у россиян начали разрушаться остатки инфраструктуры.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Пожары в Мариуполе

"День пылающей русни сегодня посетил Мариуполь. Три пожара в течение неполных суток и все из-за дупорукости.

Дупорука магия россиян, кроме гражданских домов, начала разрушать остатки инфраструктуры", — говорится в сообщении Андрющенко.

Напомним, недавно Андрющенко заявил, что после освобождения от российских кафиров Мариуполь нужно будет отстраивать "с нуля". Россия под видом "восстановления" продолжает лишь разрушать город.