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В оккупированном Мариуполе в сутки произошло три пожара, — Андрющенко

20 августа 2023 22:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В оккупированном Мариуполе в сутки произошло три пожара, — Андрющенко
Пожар в Мариуполе Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За последние сутки, 19 августа, в оккупированном Мариуполе произошло три пожара. Кроме гражданских домов, у россиян начали разрушаться остатки инфраструктуры.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"День пылающей русни сегодня посетил Мариуполь. Три пожара в течение неполных суток и все из-за дупорукости.
Дупорука магия россиян, кроме гражданских домов, начала разрушать остатки инфраструктуры", — говорится в сообщении Андрющенко.

Напомним, недавно Андрющенко заявил, что после освобождения от российских кафиров Мариуполь нужно будет отстраивать "с нуля". Россия под видом "восстановления" продолжает лишь разрушать город.

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